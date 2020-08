"No he sido infiel ni me acosté con un hombre la primera vez que lo conocí"

Este lunes, Pampita se convirtió en la primera invitada de del programa "Mujeres" y desde ese lugar respondió las preguntas más picantes de parte de las conductoras. Sin embargo, en determinado momento la entrevistada invirtió su rol y Soledad Silveyra se vio en un serio aprieto cuando tuvo que contestar una difícil consigna.



Todo comenzó cuando Jimena Grandinetti le dio a Pampita la última tarjeta de consignas, que indicaba claramente "puedes preguntarle lo que quieras a nuestras conductoras"'. "¿Puede ser zarpado?", consultó la modelo y en seguida apuntó a Solita con una propuesta sin filtro: "Quiero saber si fueron infieles, con quién y cómo", dijo.



"No me acuerdo, fue hace muchos años", dijo la conductora con su característica sonrisa, y luego cambió el discurso. "No, no he sido una mujer infiel. No me gusta la infidelidad y no hago lo que no me gusta que me hagan. La verdad, no he sido infiel como jamás me acosté con un hombre la primera vez que lo conocí", dijo Solita.

Fuente: Ciudad