Ortega Desio y Belu Lucius con coronavirus: La palabra de la influencer

La relacionista pública e influencer conocida en las redes como Belu Lucius y su marido, el jugador de rugby Javier Ortega Desio debieron ser internados por complicaciones derivadas del coronavirus que contrajeron. La madre de la actriz, Silvia Kairuz, también fue hospitalizada.Pablo Montagna informó que Belu Lucius y el puma Javier Ortega Desio se encuentran internados tras contraer coronavirus. De acuerdo a la información que brindó el periodista, la influencer, actriz y empresaria de 33 años está internada desde el viernes junto a su madre, Silvia Kairuz, de 60 años, en el mismo sanatorio, ambas con neumonía bilateral. Mientras que el jugador de Jaguares en el Super Rugby y octavo de la Selección nacional fue hospitalizado el domingo a la madrugada tras llamar a una ambulancia. El deportista, contó Montagna, fue hospitalizado en otro centro médico.Luego, fue la misma Belu quien grabó un video desde su internación: "Para que se queden tranquilos estamos bien, estamos acá con mamá. Las dos estamos con una neumonía bilateral que la desarrolló este Covid-19 positivo que dimos. Hace diez días que estamos con muchos síntomas", arrancó diciendo Belu desde el sanatorio, mostrando a su madre en otra punta de la habitación. Y continuó: "Yo no lo había querido contar porque la pasamos muy mal y lo que menos quería trasladar es preocupación en este momento".Relató cómo se sucedieron los días hasta dar con el diagnóstico: "Nos vinimos a hacer una placa el viernes porque sentíamos una presión en el pecho y una tos muy rara y dimos neumonía bilateral y por un tema de protocolo nos dejan internadas con antibiótico por vía. Gracias a Dios hoy domingo estamos mucho mejor, pero los médicos prefieren seguir un poquito más el tratamiento acá", contó.Más tarde, creando conciencia sobre el impacto del virus en el organismo, indicó: "No se entiende por qué hay gente a la que (el coronavirus) le pega de una manera y a otra de otra. Yo no estoy dentro del factor de riesgo, no tengo ninguna patología de base, tengo 33 años, soy sana, hago deporte, pero igual me tocó, igual tengo que estar internada, igual me voy a poner bien. Nadie está ajeno a que le pase nada. Cuídense, no es joda. Fueron diez días que venimos muy mal, con mucho dolor de cuerpo, cefaleas, dolor de ojos, diarrea, descompostura, una tos terrible, son muchos los síntomas y varían depende de cada uno. Cuídense mucho por favor", cerró Belu.Durante la tarde de este domingo el Puma fue dado alta y continuará aislado en la casa familiar donde desde hace meses atraviesan el aislamiento social, preventivo y obligatorio.