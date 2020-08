Paulo Vilouta confirmó que dio positivo en coronavirus

Lamentablemente soy Covid positivo,hoy me hisoparon y recibí hace unas horas el resultado. Por ahora sin síntomas y aislado desde hace días en mi casa. Gracias x tantos llamados y mensajes y consejito a extremar cuidados x q esta muy bravo este maldito virus. — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) August 23, 2020

Paulo Vilouta es otro de los famosos que se vieron afectados por el coronavirus. En los últimos días hubo un hecho puntual que lo puso en alerta y ahora comunicó en sus redes sociales que se encuentra infectado, y que permanece aislado en su domicilio. Hasta ahora, no tuvo ningún síntoma.El periodista le agradeció a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo y cariño en este momento particular. "A extremar cuidados porque está muy bravo este maldito virus", agregó.En diálogo con Clarín, indicó que había zafado dos veces de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. La tercera fue la vencida: "Una vez fue por contacto con Carolina Losada, que tuvo al marido con positivo, y otra por un compañero de la radio que finalmente le dio negativo el test".Vilouta tiene sus sospechas acerca de cómo se infectó: cree que fue en radio La Red, donde días atrás su compañero Gustavo López también informó que tiene COVID-19."Me reencontré con Gustavo, y él a los pocos días dejó de venir. Cuando me avisaron que había dado positivo dejé transcurrir unos días, me hisopé y me avisaron que es positivo...", se lamentó. Por último, remarcó que por suerte se encuentra sin síntomas, aunque cuando le dieron el resultado del examen quedó impactado.Desde que comenzó la pandemia, fueron varias las celebrities que dieron positivo en COVID-19. Uno de los primeros fue Tom Hanks, que se encontraba filmando la película sobre Elvis Presley en Australia junto a su esposa.En el ámbito nacional, hubo varios casos. Lizy Tagliani, Belén Francese, Miguel Ángel Cherutti, Alejandro Fantino, Coco Sily, Nicole Neumann y Andy Kusnetzoff son algunas de las figuras que estuvieron infectadas y ya se recuperaron.Por otra parte, el locutor Cacho Fontana todavía se encuentra cursando la enfermedad, al igual que la bailarina y modelo Celeste Muriega, que reconoció estar infectada y recluida en su departamento desde donde hace su programa de radio. "Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice la cosas bien, siempre usé tapabocas, respeté el distanciamiento, pero tenía que laburar", reveló en sus redes.Roxy Vázquez y Bebe Contepomi también dieron positivo, al igual que la periodista Nancy Pazos y Eduardo Feinmann, que expresó: "Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense".