Dióxido de cloro: Canosa demandará a Lanata tras ser imputada

PPT Box - Lanata: "No tomen dioxido de cloro por favor". El periodista arrancó el programa con el caso del niño de cinco años que falleció y las recomendaciones de Viviana Canosa. cc @ppt_oficial pic.twitter.com/BJSgerhmS1 — eltrece (@eltreceoficial) August 17, 2020

Luego de la imputación por ingerir dióxido de cloro en vivo, la conductora llevará a la justicia a los periodistas que hablaron de ella. Hace unas semanas, Viviana Canosa lo consumió en vivo en su programa "Nada personal" y recibió el repudio generalizado en las redes.Todo se vió potenciado con la noticia de la muerte de un niño de 5 años, cuyos padres le habían dado el compuesto para evitar el contagio. Incluso organismos públicos tuvieron que emitir comunicados para evitar que la población consuma dióxido de cloro por su alta peligrosidad.El viernes Juan Manuel Dragani, abogado de la periodista, comentó que irá tras varios colegas que también la criticaron. "Hay cuatro periodistas a los que les vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto".Uno de ellos es Jorge Lanata, que hace algunos días se tomó unos minutos para hablar sobre Canosa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos. Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", expresó Jorge en su programa "PPT Box".Según el letrado, el periodista tergiversó los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19 . "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana. Viviana está mal y angustiada, las acusaciones contra ella son una injusticia y una arbitrariedad. Hay un ensañamiento a pesar de que después pueden ser cuestionables las conductas, pero su accionar se magnificó y se tergiversaron los dichos", detalló.