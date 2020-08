Laurita Fernández vs Sol Pérez: duelo de look usando la misma prenda

Laurita Fernández marcó toda una revelación con su conducción en el Cantando 2020 debido a que entretiene a todos, mientras que Sol Pérez logró imponerse como conductora de un programa informativo. Cada una con su estilo y personalidad, conquistan cada noche en la televisión. Sin embargo, esta vez coincidieron al elegir un mismo look.



Si bien las conductoras apuestan por diseños originales y únicos, esta vez ambas vistieron la misma prenda con pocos días de diferencia. Los fanáticos notaron la inesperada coincidencia y no dudaron en comparar cómo les queda a cada una. Más allá del debate, todos coincidieron que, si bien las dos lucieron increíbles, cada una le aportó su personalidad.



El outfit compartido es un corset de espalda semidescubierta, en color rosado y con detalles en color negro. Además de líneas verticales en dicho color, también posee una serie de lazos que ajustan la prenda en la espalda. Con un escote strapless, Sol Pérez optó por lucirlo dejando su torso al descubierto, mientras que Laurita Fernández utilizó algunas cintas a modo de bretel con pequeños lazos en los hombros.



Si bien ambas lucieron muy sensuales y delicadas, con los lazos en sus hombros la conductora del Cantando 2020 le aportó un look más romántico, mientras que Sol Pérez prefirió un estilo más sensual. Además, otra de las diferencias fue en su pelo. Una eligió el pelo recogido, y la otra dejó su pelo lacio y largo.



Para combinar el delicado corset rosa, las conductoras eligieron un pantalón negro y ajustado al cuerpo. En el mismo tono, Laurita Fernández vistió sandalias negras, y Sol Pérez las prefirió en un 'tono nude' con transparencias. Ambas combinaciones fueron acertadas y estilizaron la figura de cada una.