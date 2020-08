Alejandro Fantino, tras su alta de Covid-19: "Estuve muy asustado"

"Parece una bol?, yo realmente no creía que te pudiera dejar medio cansado. Básicamente porque me cuesta cansarme. Haciendo deporte, trabajando, me cuesta mucho sentir esa sensación de 'me voy a tirar un rato porque no puedo más'", dijo Fantino.



Y agregó: "En el post es eso lo que se siente. Siento un poquito de cansancio, por lo menos yo, no es para todos igual. Ayer me tiré a leer un ratito a la tarde y me dormí cuatro horas y media de siesta".



El conductor recordó sus sensaciones previas a recibir el diagnóstico, al que llegó luego de hisoparse tras reconocer los primeros síntomas de la enfermedad exactamente dos semanas atrás.



"A la noche llegué a mi casa y empecé a sentir un poco de dolor de espalda, tenía un poco de picazón en la garganta", rememoró Fantino en relación a lo sucedido entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto.



"Me fui a dormir solo y el sábado amanecí con fiebre. Llamé a mi médico, que me mandó a hisopar, y me dio positivo a las horas", añadió el periodista, que tuvo que avisar a las personas con quien había mantenido contacto en las horas previas a su test. Finalmente, su pareja también dio positivo en el hisopado.



"Una de las cosas que se ven estando en casa es el nivel de ruido que hay en Argentina. Hay una sensación de que digas lo que digas va a ser usado en tu contra. Lo que yo cuento me pasó a mí", aclaró luego.



"Tuve fiebre unas horas y después empezó a amainar. Tuve un tránsito por la enfermedad absolutamente bancable. No sentí dolores, sentí algo de cansancio por momentos, pero no sentí lo que lamentablemente muchos sienten. Ahora lo que sí sentí es mucho miedo. Mucho cagazo, pero mucho. Miedo porque no sabés nunca cuando cae la moneda que está en el aire", confesó visiblemente afectado por el proceso que atravesó.

El cag? es permanente. Yo confiaba porque soy deportista, soy joven ?tengo 48 años-, como bien, me alimento sano. Pero tenés un susto, un cag..., porque no sabés si al día seis o siete terminás con algún síntoma que te la haga pasar mal el resto de la enfermedad", aseguró luego.



"Gracias a Dios no me pasó, la verdad es que la sobrellevé. No fue fácil porque realmente te genera mucha ansiedad. Esos días estuve muy asustado, me encerré en mi mundo, no contesté el teléfono, me dediqué a mí, en mis libros, en mi música, y traté de conectar con todo lo que me había hecho bien a lo largo de mi vida. Me hizo bien irme un poquito de la realidad", admitió en relación a su necesidad de desconectarse del mundo, incluso siendo periodista y referente de la televisión desde hace años.



"En un momento dije 'hasta que no me cure no quiero ver nada'. Y yo trabajo de esto, pero me pasó eso", aseguró en relación al importante caudal de información que circula en los medios sobre el tema.