Firman petitorio contra película por "incitar a la hipersexualización infantil"

Más de 110.000 personas habían firmado un petitorio a través del sitio Change.org en reclamo de la cancelación de la película francesa "Guapis", que tiene previsto su estreno en Netflix el 9 de septiembre, porque según los manifestantes "incita a la hipersexualización infantil".



Dirigida por la cineasta francesa de ascendencia senegalesa Maïmouna Doucouré, "Mignonnes" -tal su título original- sigue a Amy, una chica de 11 años que se une a un grupo de bailarinas de la escuela, en un viaje de autodescubrimiento de su feminidad y cuestionamiento de los valores familiares y religiosos.



Reconocida en los festivales de Sundance y de Berlín, "Guapis" llamó negativamente la atención en diversos mercados europeos por el afiche que había sido elegido para difundir el próximo estreno, en la que se veía a la protagonista, Fathia Youssouf, y a otras chicas del filme vestidas con escasa ropa de baile y en una actitud corporal que se interpretaba como sexualmente provocadora.



"La nueva película de Netflix que se estrenará el 9 de septiembre, que en inglés se titula "Cuties" y en el español, "Guapis": se trata de un grupo de niñas de 11 AÑOS, vestidas como showgirls y bailando como bailarinas exóticas para el placer de los adultos", señala el petitorio en Change.org (https://www.change.org/p/reclamo-por-la-cancelaci%C3%B3n-de-cuties-por-hipersexualizaci%C3%B3n-a-menores-de-edad-chenetflix-netflixlat-netflixes), que asegura que promueve "la hipersexualización de menores de edad".



Para apoyar el reclamo, impulsado por una usuaria de la plataforma con el nombre de Daiana Duarte, el posteo inserta la imagen del afiche original y la descripción con la que Netflix hace una sinopsis del contenido: "Amy tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa".



"Esto no es más que cultura de la pedofilia y este contenido incita a la hipersexualización infantil y expone a las mismas niñas de la película. QUEREMOS QUE LA CANCELEN", cierra el petitorio.



Por su parte, el área de comunicación del gigante del streaming emitió un escueto comunicado en el que reconocían la equivocación en la elección de la imagen original: "Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que utilizamos para Mignonnes/Guapis. No estuvo bien, ni son representativas de esta película francesa que se estrenó en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción".



Por el momento, y más allá de la polémica, Netflix no plantea la posibilidad de dar de baja el contenido, que fue elogiado en el pasado festival de Cine de Sundance, en enero último, donde incluso se alzó con el premio a mejor dirección en el apartado World Cinema - Dramatic, para Doucouré.



Con respecto al tema en cuestión, la propia directora reconoció en una entrevista a medios europeos esta semana que la razón que motivó este proyecto había sido "el shock" que le causaba ver jovencitas de 11 años bailando de forma sensual en su barrio, y que la habían llevado a preguntarse "si eran conscientes de la imagen de disponibilidad sexual que proyectaban".



En ese sentido, Doucouré explicó que no buscó "juzgar" a sus personajes sino hacer un "retrato intransigente de una niña de 11 años sumergida en un mundo que le impone una serie de preceptos" y dar cuenta de esa complejidad. (Télam)