Cecilia Roth contra la marcha del 17A: "Salieron a contagiar y ser contagiados"

El pasado 17 de agosto miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del país en contra de la cuarentena por coronavirus. La convocatoria se denominó como la "marcha del 17A" y Cecilia Roth fue una de las figuras de la farándula argentina que cuestionó la iniciativa.



La actriz respondió a quienes cuestionan al gobierno por las medidas que tomó ante la pandemia. Al respecto, disparó: "Están más locos que una cabra. El nivel de suicidio colectivo que manejan es un horror a nivel sanitario y está pasando en todo el mundo".



Además, apuntó contra el músico Miguel Bosé quien aseguró que "el virus no existe". En ese sentido, la artista advirtió: "Hoy dudo de que sea mi amigo".



"Dijo que el virus no existe, que es una manera de controlar el miedo, que nos quieren poner un chip y que no hay que vacunarse. Parece una parodia de las que hace Verónica Llinás", consideró sobre las polémicas declaraciones del compositor.



En cuanto a la controversial marcha del pasado lunes que promovía, entre otras cosas, el fin de la cuarentena obligatoria, la protagonista de "Crímenes de familia" analizó que "los gobiernos populares y progresistas están siendo muy criticados en el mundo, más que nada por el avance de una derecha más dura".



En diálogo con la revista " Gente", expresó: "Siempre fui demócrata, todos tenemos que pensar lo que queremos, pero la marcha fue una irresponsabilidad sanitaria de quienes provocaron la marcha, fue salir a contagiar y contagiarse. Si los mueve el odio, es muy triste. Me hizo acordar a la guerra civil española y los falangistas que promovían eso de 'Viva la muerte'".