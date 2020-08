Trapero publicó foto que muestra a una mujer en la cama: ¿Es Romina Malaspina?

Ecko, que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, publicó una foto que lo muestra en primer plano sentado en uno de los extremos de la cama. Atrás, a un costado, se ve a una mujer acostada de espaldas y mirando su celular. Rápidamente comenzaron a circular versiones sobre el nombre de la mujer que lo acompañaba y cuya identidad hasta el momento no ha sido revelada.



Sin embargo, los detalles en la imagen hicieron que muchos lanzaran el nombre de Romina Malaspina como la persona que acompaña a Ecko en la foto. Además, la rubia le puso un "me gusta" a la fotografía, algo que nadie dejó pasar.



La periodista Vicky Braier, conocida en las redes sociales como Juariu, profundizó la situación y sostiene que, efectivamente, la ex Gran Hermano es quien está con el cantante.



El particular tatuaje que Romina Malaspina tiene en su brazo derecho, cuyo diseño floral coincide con el que tiene la mujer de la postal de Ecko. Además de que ambos se siguen en Instagram y se dan likes (o corazones) en varias publciaciones, algo que para el mundo 2.0 pueden significar muchas cosas, una de ellas el comienzo de un romance.