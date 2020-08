Cinthia Fernández contó por qué rechazó "mucha plata" para promocionar sex shop

Los audios de Vicky Xipolitakis pidiendo hacer canje por "fideitos y calditos de sopa", entre otras cosas, a una pequeña tienda de barrio, desataron el debate respecto de los trueques. Y como una de las máximas exponentes en las redes sociales en materia de canjes, chivos y publicidades, Cinthia Fernández fijó su postura.



"Es un trabajo para todos", arrancó la panelista de El Show del Problema tras reivindicar la práctica comercial. Y tras tildar de "resentidos" a quienes la critican por sus posteos, aclaró que casi "el 80 por ciento de las cosas no se cobran".



En ese punto, Nicolás Magaldi preguntó si había un límite a la hora de promocionar productos, y Cinthia exclamó entre risas: "Sí, me pasó hace poco con un sex shop. Pero no porque me haga la virgen y santa. Hasta el día de hoy (digo que no), no sé qué voy a decir mañana". Cómplice, Mica Viciconte afirmó que ella descartó una propuesta similar y reflexiono: "En un momento lo pensé y dije "¿por qué? ¿Qué tiene de malo?"'".



Entonces, la bailarina retomó la palabra: "Yo les voy a explicar mi decisión sobre el sexshop, pero hasta el día de hoy, el día de mañana puedo llegar a panquequear. No me dejen de llamar. Me pasó que me ofrecieron una plata buenísima. ¡Mucha plata! De hecho, es un sex shop que promociona otra famosa. Y le dije que no porque yo también trabajo con marcas para chicos, y tenía miedo de que se me caigan esas marcas. Era una cuestión de miedo, no de prejuicio de mostrar mi cola porque todo el mundo ya la conoce".



"Y también, porque la gente es bastante cruel. Y diría que volví a hacer como en mis comienzos. Pero pensando en la plata, no me estarían molestando esos comentarios crueles. Y si me ofrecen el doble de lo que me ofrecieron, voy a panqueqear", cerró Cinthia Fernández entre risas.

Fuente: Ciudad