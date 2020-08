Chica Baywatch: Las fotos de Florencia Peña a estilo Pamela Anderson

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores con un look al estilo Baywatch: traje de baño enterizo rojo y su pelo rubio suelto. Al igual que Pamela Anderson en la conocida serie de los 90 que la catapultó a la fama, la actriz encendió las redes y la bautizaron como la nueva "guardiana de la bahía"."Flasheé #Baywatch", escribió Peña en el posteo de su cuenta de Instagram. Desde el muelle de su lujosa casa, posó con el icónico traje de baño rojo, mientras sostiene el remo de un kayak, como una invitación a navegar.Hace unas semanas la actriz se instaló en una casa en Nordelta porque la suya está en refacciones y desde allí aprovechó para compartir postales diarias de la naturaleza que la rodea.Los piropos no tardaron en llegar. No faltaron quienes le pidieron que "los rescate", ni los que elogiaron sus curvas. Además, los fanáticos de Casados con hijos apelaron a su personaje de ficción, Mónica Argento y nombraron a su "marido televisivo", interpretado por Guillermo Francella: "De lo que se pierde siempre Pepe".