La hija de Don Ramón derribó un mito: "Mi papá trabajó duro toda la vida"

Es sabido que mi papá tenía su personalidad muy apegada al de su personaje Don Ramón, muy sencillo, humilde y claro en su modo de vestir, comparen estas fotos, una en nuestra casa 1972 (#fotoinedita) y otra en el foro, es impresionante no? Que guapo mi papá ?

Rt ? @varedg pic.twitter.com/MUYyvC5lWF — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) August 11, 2020

"Mi papá era Don Ramón dentro y fuera de la pantalla", dijo Carmen Valdés, la hija de Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón en El Chavo del 8. La mujer aseguró que su padre era la misma persona como actor y en su vida real. Sólo un detalle cambiaba cuando estaba fuera de las cámaras. A diferencia del personaje de la serie de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", el verdadero Ramón era un trabajador. "Mi papá trabajó de todo", aseguró Carmen Valdés.Con una remera que muestra a su papá en el personaje de Pirata Alma Negra y las miniaturas de de todos los personajes de Ramón Valdés detrás, la hija contó en una entrevista con la periodista Geraldine Brezán decómo vivió su papá hasta sus 64 años. "Parece mentira lo cerca que lo tenemos porque hasta hace un tiempo lo veíamos todo el tiempo en la televisión", dijo la mujer, y aclaró que para ella "la pausa" en la que se encuentra la transmisión del programa en la TV ya va a terminar.-Si bien Don Ramón es un personaje Mexicano de la década del '70, en Argentina lo sentimos muy cerca. ¿Por qué crees que pasa eso?-Es que el Chavo del 8 no fue de una generación o dos, sino de cinco generaciones que se sientan juntos a ver el programa que ya va para medio siglo d existencia. El amor de la gente, lo que llega del personaje traspasa la pantalla.-¿Cómo era él en la vida real?-Mi papá era Don Ramón dentro y fuera de la pantalla, con las mismas características que siempre tuvo. El se iba vestido de Don Ramón a trabajar y se volvía de la misma forma. Obvio que en el medio tenía cambios de vestuario. Tenía muchos gorros diferentes y, por supuesto, el de Don Ramón. Pero era una persona sencilla por su humildad. A veces también teníamos en casa al gruñoncito.-¿Tu papá también debía la renta como Don Ramón?-Claro que sí, también llegó a deber la renta. Antes de tener la oportunidad con Chespirito, él hacía de todo. No sé si en Argentina conocen a su hermano, Germán Valdés que hizo más de 60 películas como estelar, pero lo invitaba siempre a trabajar. Mi papá trabajó de todo, porque antes del personaje de Don Ramón ya tenía seis hijos que mantener. Obvio que a veces no le alcanzaba y venía Don Barriga a decirle que le pagara.-¿De dónde salían todas las frases que siempre decía?-Hay que darle el debido reconocimiento a Roberto (Chespirito) que creó a los personajes e hizo el guión. Sin embargo, mi papá tenía también sus propias frases. De hecho, la mayoría de las más conocidas fueron de el, inclusiva alguna las traía de antes como "Si serás, si serás". Roberto era muy chispa para escribir y también permitía que mi padre pudiera usar sus frases.-¿Cómo era Don Ramón como padre?-Muy amoroso, siempre. A pesar de ausentarse por su trabajo, siempre fue muy alegre. Estaba todo el tiempo con música y con un sentido del humor impresionante, diciendo frases muy chispas, muy graciosas. Sacaba cosas muy geniales. Jugaba con nosotros, platicaba. Todo lo hacía a su estilo muy tranquilo, muy práctico. Cuando nos tenía que decir las cosas no buscaba el momento, sino que de repente con la música de fondo y tomando un café nos comenzaba a hablar de algún tema en particular.Para Carmen lo que más caracterizó a su padre fue su amor, el que ahora ella le devuelve recordandolo como si estuviera presente en cada instante de sus vidas. Ella creó cuentas en redes sociales exclusivamente para recordar a su padre y para mostrarles a los fans de Don Ramón un poco más de lo que podían ver en la pantalla. Ella, su hija, su familia, era y es su más fiel seguidora. Conoce cada personaje, cada frase y cada actitud característica del personaje del Chavo del 8, pero también el de las demás series y películas."Era una persona muy entregada, nos besaba y abrazaba todo el tiempo", contó Carmen, y aseguró que su padre era "un amor": "Siempre nos daba todo lo que podía", dijo Carmen que se encarga de mostrar el amor de su padre en redes sociales. "Síganme los buenos", aclaró la mujer, e invitó a las fanáticos de Don Ramón y El Chavo del 8 a que visitaran sus cuentas de Instagram y Twitter llamadas CarmenValdesJul.-¿Cuántos hermanos son?-Primero mi papá tuvo dos hijos varones con su primera mujer, Hermelinda. Después cinco con mi mamá Araceli, y luego tres con su última mujer Claudia. Todos nos queremos mucho y somos muy unidos.-¿Cómo era la relación del elenco de El Chavo del 8?-Era un grupo muy unido, todos con un muy buen sentido del humor. Todos decían que mi papá no paraba de bromear. Inclusive Roberto llegó a decir que su actor favorito era Don Ramón y que nadie lo había hecho reír como mi papá. El elenco se juntaba en mi casa, en la de Roberto, cocinaban carnes asadas. Había una convivencia y mucho cariño.-¿Cómo era la amistad de Don Ramón y la "Bruja del 71"?-Yo tengo bien grabada en la cabeza la escena del velorio de mi papá cuando Angelines Fernández llegó. Estábamos todos sentados y la vimos llegar. Nos paramos a saludarla pero era como si no existiéramos y sólo estuviese ella y mi papá fallecido. Tuvo la misma postura desde que entró hasta que se fue. Se quedó alrededor de dos horas mirando el cajón en la misma posición. Sólo decía "Mi Roro, mi Roro", todo el tiempo. Yo sabía que tenían una amistad preciosa, muy fuerte y entrañable.

-¿Cómo era salir a la calle con tu papá?-Era fascinante. Yo tenía a mi Don Ramón pero de ninguna manera sentía celos. Escuchaba que alguien decía "Ahí está Don Ramón" y al ratito había nenes pidiéndole autógrafos por todos lados. Don Ramón es de todos. Lo digo en presente porque sigue siendo. Está en el corazón de todos.Carmen contó aque próximamente estará listo el libro de Don Ramón con anécdotas de su padre que ella recuerda. "Va a tener la parte íntima de mi papá", explicó. "Mi papá no era mío, sino de todos. Es nuestro papá", aclaró.-¿Crees que va El Chavo del 8 va a volver a la televisión?-La cuestión es así: el grupo Chespirito, que son los hijos de Roberto, es dueño de los personajes; y Televisa es dueño del programa. Tienen que llegar a un acuerdo para que se vuelva a retransmitir porque el contrato se venció el 31 de julio. Pero este programa tiene que volver y lo están negociando. Es un programa sano, limpio, aunque estés triste te saca una sonrisa. No es que salió porque sea malo, es un programa exitoso. Somos millones de fans. Regrésennos nuestro programa, lo queremos en nuestros hogares de vuelta. Hay que tener paciencia.