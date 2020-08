Lanata a Canosa por el dióxido de cloro: "Qué irresponsable lo que hiciste"

PPT Box - Lanata: "No tomen dioxido de cloro por favor". El periodista arrancó el programa con el caso del niño de cinco años que falleció y las recomendaciones de Viviana Canosa. cc @ppt_oficial pic.twitter.com/BJSgerhmS1 — eltrece (@eltreceoficial) August 17, 2020

En una nueva emisión del programa de Periodismo para Todos (PPT), Jorge Lanata se refirió a la reciente muerte del chico de cinco años que habría tomado dióxido de cloro y repudió el accionar de Viviana Canosa, quien días atrás tomó, según dijo, una botella del preparado al aire de su programa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos", sentenció el conductor, dirigiéndose a la periodista."Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", criticó Lanata a Canosa. Al inicio del editorial, el conductor dedicó los primeros minutos de su programa en conmemoración al niño de cinco años, quien según las declaraciones de sus padres, habría bebido dióxido de cloro.El ministerio de salud de Neuquén informó ayer por la tarde que en esa provincia, en la madrugada, murió un chico de 5 años que había dióxido de cloro, un potente y tóxico blanqueador al que le atribuyeron erróneamente propiedades curativas y preventivas contra el virus SARS-CoV-2, que causa el coronavirus Covid-19."Hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: 'yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?'. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal", apuntó Lanata."El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron hoy sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", señaló el conductor. Y, una vez más, apuntó contra el accionar de la conductora televisiva: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso". Fuente: (La Nación).-