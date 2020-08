Malaspina sigue apostando a los osados looks para conducir su noticiero

Romina Malaspina mantiene firme el estilo de sus vestimentas a la hora de conducir el noticiero de Canal 26. Después del escándalo que provocó hace más de un mes el top con transparencias que lució en una de las emisiones del programa, Malaspina volvió a apostar por un osado look."¿1, 2 o 3?", escribió la conductora en su cuenta de Instagram. En la publicación mostró tres fotos con diferentes prendas en las que les propuso a sus seguidores elegir cuál era la que más les gustaba. "Hoy la consigna es la misma, pero esta vez tenés que elegir tu look favorito", dijo.En la primera las de imágenes, la ex Gran Hermano lució un pantalón negro engomado, acompañado con un top con lunares transparentes. En la segunda foto llevaba una remera corta y una minifalta, mientras que en la tercera se vistió con un pantalón de cuero y un top corto y ajustado con encaje.El posteo encendió las redes sociales y superó rápidamente los 183.000 likes de usuarios que no dudaron en seleccionar entre los tres estilos que propuso la modelo marplatense.Romina Malaspina saltó a la fama a pocos días de comenzar a trabajar como conductora de la señal de cable. A partir de un particular atuendo que vistió en una de las emisiones del noticiero, que incluía un top con transparencias, Malaspina ganó gran visibilidad en los medios de comunicación, e incluso fue convocada para participar en la próxima temporada de ShowMatch.Anteriormente, participó en la edición de Gran Hermano Argentina de 2015. Aquella temporada, conducida por Jorge Rial, catapultó su carrera como mediática y le abrió las puertas a otros programas de televisión, como el reality chileno Doble Tentación y el español Supervivientes, emitido en 2018.