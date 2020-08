Quería pactar "permitidos" y apostar al poliamor, pero ya se resignó

En pareja hace casi 20 años, Ximena Capristo (42) reconoció en varias notas haberle propuesto a Gustavo Conti (43) cambiar su estructura de pareja y apostar al poliamor. Sin embargo, tras la negativa del padre de su hijo Félix (3), finalmente la actriz se resignó.Así lo dejó en claro ella misma en una nota que dio para Los Ángeles de la Mañana: "Me resigné, ya está, no hay forma. A ver, yo no voy a perder a mi familia. Amo al hombre que tengo al lado, por supuesto"."Me parecía que iba a ser todo mucho más fácil él tener sus "permitidos" y yo tener los míos. Pero bueno, me dice que estoy loca", agregó.Y en medio de su análisis de la situación, Ximena cerró: "Tal vez, él no quiera acceder por miedo de enamorarse de otra persona o que yo esté con otra persona. Cosas que pueden suceder".