Tinelli superó la crisis con Guillermina Valdés: "Estamos reconciliados"

En la emisión del viernes de Intrusos, Jorge Rial hizo referencia al video que subió Guillermina en el que se lo puede escuchar a Tinelli hablando de fondo, lo que convirtió casi en un hecho la reconciliación. De todas formas, el periodista le preguntó al presidente de San Lorenzo si los rumores eran ciertos, y él lo hizo oficial.



"A partir de este video arrancaron las especulaciones. Pero las especulaciones son especulaciones: se convierten en realidad cuando uno de los protagonistas las confirma o no. Nosotros tenemos la confirmación. En boca de Tinelli no, pero en texto. Es la letra de Tinelli, lo mandé a un grafólogo", bromeó Rial sobre la comunicación virtual con el conductor.



En la pantalla del programa de América se exhibió el chat. "Buen día. ¿Te reconciliaste?", le preguntó el periodista. El conductor respondió sin vueltas: "Buen día, Jorge. Estamos reconciliados". "¡Felicitaciones!", celebró Rial.



La confirmación de Tinelli llega un mes y medio después de que anunciara su separación de Guillermina. El 28 de junio pasado el conductor publicó en su cuenta en Instagram: "Sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes".



Al día siguiente Guillermina reforzó ese concepto al declarar: "Vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto, como lo fue nuestra relación". Y dos semanas después Tinelli publicó un misterioso mensaje que sembró la confusión entre sus seguidores en Instagram. "Me gusta la calma que da el tiempo porque lo que alguna vez sentimos como un huracán, hoy vemos que era el viento abriéndonos camino", rezaba la publicación.



Poco se supo de su relación después de aquellas declaraciones y posteos. Hasta los últimos días? Recientemente comenzaron a circular rumores que indican que la distancia sirvió para saldar las diferencias que los enfrentaban y dejar atrás los conflictos. Incluso, algunos se atrevieron a hablar de una mudanza de Guillermina, quien habría regresado al departamento de Tinelli en Palermo.



El lunes pasado, desde el entorno del conductor le confirmaron a Teleshow que la pareja estaba apostando a una segunda oportunidad en el amor. "Están mucho mejor e intentando un acercamiento", fueron las palabras que utilizaron para hacer referencia al respecto.