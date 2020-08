Valeria Mazza reveló detalles de la intimidad y qué accesorio usa con su marido

Valeria Mazza fue la invitada del programa del martes de Estelita en casa (América), que conduce Jey Mammon caracterizado en su clásico personaje. Allí se animó a contar cómo hace en medio de la cuarentena para tener sexo con su marido Alejandro Gravier en una casa donde viven con cuatro hijos adolescentes.En la entrevista la modelo, la mamá de Tiziano, Balthazar, Benicio y Taína explicó que desde que se decretó el aislamiento se las ingenió para poder tener una buena convivencia familiar. Además, aseguró que esto permitió que con su esposo tuvieran más intimidad."Hay más. Estamos todo el tiempo juntos, 7 días por 24 horas, y llega un momento en que no sabés qué hacer y bueno", reconoció Valeria.En un momento del reportaje, "Estelita" le consultó cómo hacen para lograr esos momentos de privacidad con los cuatro adolescentes dando vueltas por la casa. Entre risas, y sin esquivar la pregunta, ella sostuvo: "Tenemos llaves para cerrar la puerta"."Siempre buscamos nuestros espacios. A pesar de que no soy solo mamá. Soy mamá, mujer, tengo mi trabajo. Logro diversificar y darle a cada cosa su tiempo", agregó.En otro fragmento de la nota, Valeria se animó a contar un detalle de su intimidad: en algunas ocasiones usan el accesorio con el que Gravier se hizo famoso el día de su casamiento. "A veces jugamos con la galera en privado", admitió entre risas.El 9 de mayo, en un nuevo aniversario de casados, Mazza le dedicó unas sentidas palabras a Gravier en un posteo en Instagram. "22 años pasaron del día que dijimos 'sí'. Con el sueño de formar una familia. Y seguimos disfrutamos cada día de estar juntos. Por muchos años más, porque juntos todo se hace más fácil", escribió.Dos semanas después de esa publicación, la modelo contó que tuvieron que operarla y recomendó a sus seguidores que se realicen los estudios de rutina y no se dejen estar."Hoy pasé por el quirófano en el Hospital Austral por una hernia que me molestaba. A pesar de la cuarentena no hay que dejarse estar, no pases por alto los controles médicos, la vida sigue", indicó como descripción en una foto donde se la ve con la bata y la cofia puesta, más un barbijo, antes de entrar a la sala de operaciones.En la imagen aparece acompañada por Gravier, que la besa pese a también tener un tapabocas puesto. Por eso describió la postal como "amor en tiempos de cuarentena", para agradecer el apoyo incondicional que recibe en todo momento por parte de su marido desde hace más de dos décadas.