Revelan quién es el dueño de la lujosa mansión que en la que vive Florencia Peña

#TodasLasTardes | [PRIMICIA]La historia detrás de la lujosa casa de @Flor_de_P ? El dueño de la casa es un ex de @nikitaneumann a quién se vinculó con la actriz pero ella lo negó ? Todos los detalles en #Los5??LíosDeLío con @liopecoraro en https://t.co/ZC7Ici5Z2L ? pic.twitter.com/nsTHK7mwpf — Todas las tardes (@todaslastardes) August 11, 2020

Hace algunos días atrás, Florencia Peña abrió las puertas de la mansión donde vive. Fue en el programa "Por el mundo" que conduce su amigo, Marley. Desde que la actriz aclaró que no era la dueña de esa lujosa vivienda, sino que la alquilaba, una duda se instaló en la cabeza de los televidentes: ¿A quién le pertenece?El periodista Lío Pecoraro contó quién sería el verdadero dueño de la vivienda y al parecer se trata de un hombre que habría sido vinculado personalmente con la exjurado del Bailando."La casa donde vive Flor Peña es de un ex de Nicole Neumann, Matías Tasín, con quien en su momento se vinculó a Peña, pero ella negó ese romance", dijo. Y agregó: "Hoy habita la propiedad que le pertenece al hombre en cuestión".El rumor sobre el supuesto romance entre Peña y Tasín surgió en 2019, cuando se rumoreó que habían sido vistos mientras se besaban en un boliche. Sin embargo, la actriz se encargó de negar esa versión.Al ver la fachada, las palmeras y la iluminación, el conductor se mostró asombrado por el tamaño y los lujos del lugar."¡Ah no! ¡Pero está es la casa de Dinastía! Hay una pileta y un lago. ¡Y acá hay un bar! Todo un bar para fiestas", describió emocionado. "Está casa es maravillosa. ¡No lo puedo creer! Está todo con concepto abierto y la pileta tiene velas flotando", expresó."Divino el lugar. No puedo creer que vos vivas en esta casa. ¡Tenés un muelle!", mostró el conductor. "Ahora me siento que vivo en una porquería", bromeó Marley, y Peña retrucó: "Y pasa que vivís en una porquería, digamos la verdad".