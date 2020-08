Sol Pérez acaparó la atención de sus seguidores con una rutina de entrenamiento

Sol Pérez es una de las tantas mujeres que sube a sus redes sociales las rutinas de entrenamiento que realiza. En ese sentido, la conductora mantiene una gran constancia.En esta oportunidad, la joven una serie videos en donde muestra diferentes ejercicios desde su casa, y en la gran mayoría estuvo el elástico como protagonista."Cortá la semana con un buen entrenamiento ! 10 rounds de 8 repeticiones por ejercicio", escribió en el posteo.Este sábado, la modelo y conductora publicó dos imágenes en las que mostró los resultados de sus constantes entrenamientos con una bikini animal print súper sensual."Siempre les muestro mis videos entrenando pero quiero que vayan viendo también los resultados", escribió la ex chica del clima en el epígrafe de la publicación.Pero en una reciente entrevista, Sol habló sobre cómo lleva este aislamiento: "Estoy arruinada, uno lleva la cuarentena como puede", empezó diciendo la vedette en una conversación con Estelita, el personaje que es interpretado por Jey Mammon.Por otro lado, la personaje interpretada por el humorista le recordó el escándalo que tuvo durante el verano con Mónica Farro, la vedette con la que compartió obra de teatro de Carmen Barbieri. "Imaginate como me pegó (el escándalo) que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no", dijo.