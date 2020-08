Sandra Borghi salió con los tapones de punta contra Fabián Cubero

En el programa Nosotros a la Mañana, Nicole Neumann compartió con sus compañeros la angustia que le generó a una de sus hijas ver que en las redes sociales se revelaba que tenía Covid-19. Cuando la modelo hizo foco en los ataques que recibió de algunos sectores de la prensa y lo poco que la bancó Fabián Cubero, Sandra Borghi salió en su defensa y le pidió al exfutbolista que "ponga las cosas en su lugar".



"Me vieron en el piso enferma y lidiando con tres chiquitas que también podrían estar enfermas. El problema era pisotearme y darme más con cualquier verdura que se inventó y se dijo de cosas que no sucedieron y que nadie pudo ver ni escuchar en mi casa porque no estaban", dijo Nicole.



El Pollo Álvarez intervino para manifestar que en ese tipo de temas siempre está demás la opinión de terceros, en clara referencia a Mica Viconte, señalada como la que filtró la noticia, y ahí Sandra Borghi interrumpió para dar su opinión. "Quiero decir algo que pienso a la distancia: acá hay un hombre que no se está haciendo cargo de una situación y que no está poniendo las cosas en su lugar. El resto es cotillón", dijo la co conductora desde su casa.



"Acá hay un hombre que tiene hijas que no se está haciendo cargo de su lugar y que permite que dos personas (una víctima, porque es madre y tuvo que pasar por esta situación) y otra que es su pareja, a quien también tiene que cuidar y proteger lleguen a esta situación. A mí me hubiera encantado escuchar a Cubero poner arriba de una mesa la situación y decir "tengo algo para decir". Hay algo que está faltando en esta situación", agregó Borghi.

Fuente: Ciudad