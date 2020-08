Famosa se mostró sin maquillaje y escribió: "A cara lavada, la momia"

Mica Viciconte estuvo en los últimos días en el centro de todas las miradas tras las fuertes declaraciones que dejó Nicole Neumann en su contra. La modelo arremetió duro contra la panelista y su ex Fabián Cubero, luego de que los acusara de haber sido los que filtraron la información a la prensa de que tanto ella como una de sus hijas habían sido contagiadas de coronavirus.Sin embargo, Viciconte tuvo que llamarse al silencio y no realizar directamente ningún descargo hacia Nicole, debido a que tiene un bozal legal de parte de la modelo, en la que le prohibe referirse tanto a ella como a sus hijas.A raíz de esta situación, Mica Viciconte en sus redes sociales solo comparte a diario varios videos luciendo sus looks, divirtiéndose con juegos con Fabián Cubero, y también sorprendiendo a sus seguidores con una foto jugada en la que se animó al lucir al natural.En una de las historias de Instagram, Mica Viciconte aprovechó para lucirse sin ninguna gota de make up y compartir cómo se ve realmente sin ninguna producción. "A cara lavada. . . la momia jajaja", expresó la panelista luciendo su rostro con una luz plena y sin filtros.Nicole Neumann le mandó a Mica Viciconte una serie de audios de WhatsApp que terminaron en una catarata de insultos. Yanina Latorre contó hoy en LAM que la modelo se comunicó con la panelista a través de mensajes de voz por WhatsApp en una comunicación que terminó mal.La angelita reveló que "Nicole le mandó un audio que lo tiene. Nicole presentó en la justicia todos los audios y todos los chats. Tiene todo certificado por escrito"."¿Qué decía el audio que le mandó Nicole a Mica?", le preguntó Ángel De Brito a su panelista.Latorre contó que Nicole "le mandó un audio para pedirle por favor que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que ella estaba sola con las tres chicas"."Primero porque no quería que cuenten más nada de su vida privada de las chicas. Ella le dijo que no era la madre, que le agradecía un montón que las cuidara, pero que no las nombre más ni cuente más nada porque la hija no quiere que se sepa nada de ella", agregó la angelita.Yanina dijo que el audio de Nicole a Mica también era "para que hiciera entrar en razón a Fabián para que por lo menos se acercara a la puerta de la casa a llevarles una bolsa de comida y dos chocolates para las nenas y que las saludara a través de un vidrio"."No le contestó Mica y Nicole le dejó otro audio subido de tono. Nicole se hizo cargo que lo hizo enojada", reconoció Latorre.De Brito quiso saber si "la put . . . en el segundo"."No sé si la put. . . pero fue más fuerte. Le dijo hipócrita, Mica le manda mensajes todo el tiempo a las chicas y les dice que el papá está retriste porque ellas tienen el virus por la mamá y por la mucama y les dice que por eso no las puede ver", explicó Yanina.Ángel no pudo ocultar que no se esperaba esa declaración: "¿Las psicopatea a las niñas?"."Nicole le contestó que cómo que no las puede ver, que venga, que se contagie y se quede adentro con nosotras. Es el padre. Toda la mañana le preguntaron por qué no fue la madre. Y por qué no fue la mamá de Fabián nadie le preguntó. Acá hay dos padres", reflexionó la angelita.