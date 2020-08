"Cena, ducha y mate": La teoría de Griselda Siciliani sobre su costumbre

"Así estoy ahora mismo. Cena, ducha y mate. Tomar mate de noche es una costumbre que no se bien de donde me viene pero creo que tiene que ver con la danza, con los años de formación", sostuvo Griselda Siciliani, en bata y con un toallón en la cabeza.Y continuó: "Es un folklore tal vez de la escuela nacional de danzas o de los ensayos nocturnos de la adolescencia, en fin. . . Tengo una teoría, bastante inútil por cierto, que la gente que toma mate de noche está relacionada en algún punto con la danza"."Por lo tanto en mi libro "Teorías de mie . . . que no le importan a nadie" podría afirmar que si tomás mate a la noche podés considerarte bailarín! Los leo amigues", completó la actriz.