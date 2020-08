Graciela Alfano dio recomendaciones íntimas y habló sobre las fantasías

Alejada de la televisión y en cuarentena por el coronavirus, Graciela Alfano realizó picantes declaraciones sobre su vida íntima.



Entrevistada por "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, la ex vedette recomendó: "Practiquen cualquier forma de sexo. Me parece que es bueno y ahora también hay sexting, que es otra forma de relacionarte con el otro. Es una manera creativa".



Luego le contó a los conductores del programa, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, que comenzó a interactuar con un hombre: "Me empecé a escribir con alguien y le dije que tal si hacemos sexting. Ahí fue cuando nos enteramos muchas cosas como que hay tener una foto tuneada y preparada para mandar, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro para que no te manden en cana después".



Y continuó entre risas: "Un tip importante es hacerte un tatuaje de esos chicles como el de un delfín en una zona pudenda y si la persona te quiere quemar en algún lado, vos te lo sacás y listo".



Por último aseguró sobre sus deseos íntimos: "La fantasía tiene que quedar en eso, porque cuando la haces realidad, le falta".

Fuente: Diario Show