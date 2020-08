Provocativas transparencias y la desafiante postura de Cande Tinelli

Después de haber sido censurada por publicar una foto arrodillada frente al espejo con una mano dentro de su pantalón, Candelaria Tinelli fue por más y desafió las estrictas reglas de Instagram, subiendo una foto donde mostraba un lindo conjunto de ropa interior y con jugadas transparencias. Además, aprovechó para argumentar su publicación comparándose con los hombres."Y si los pibes se muestran en zunga y en cuero, no nos jodan", expresó Cande en la imagen que se la ve frente al espejo en su habitación, cuya parte superior, además de la iluminación dejó expuestos sus pechos y los piercings que lleva en ellos.La publicación alcanzó rápidamente los 200 mil 'me gusta' y tuvo cientos de comentarios. Pese a que la cantante es fuertemente criticada, los piropos, halagos y hasta aplausos de sus fans siempre resaltan y esta vez no fue la excepción.Esta no fue el único posteo que realizó "Lelé" para jugar con las transparencias. Con sus brazos arriba, sujetándose el pelo y vistiendo una llamativa remera roja y negra, Cande volvió a posar. Nuevamente la luz y la tela de su ropa tuvo un papel fundamental, que permitieron que se vea su piel y sus tatuajes, publicó