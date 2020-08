Danna Paola y Sebastián Yatra, juntos en Miami: el mensaje de Tini Stoessel

Desde que le puso punto final a su noviazgo con Tini Stoessel tras un año de amor, Sebastián Yatra enfrenta fuerte rumores de romance con Danna Paola, con quien lanzó su último tema No bailes sola.



Además del intercambio de likes, pícaras declaraciones y algunos mensajes en las redes, ahora los cantantes.. ¡están en el mismo lugar! Así lo mostraron ellos mismos al poner en la descripción de sus últimas fotos en Instagram el destino donde se encuentran: Miami.



Además, en el último posteo de la artista, Yatra volvió a plasmar otro corazoncito y los fanáticos no pasaron por alto su actitud ¿simplemente amistosa?



Por su parte, Juarius -experta en redes y panelista de Bendita- dejó al descubierto esto en Instagram Stories: "Si tocan la ubicación de Yatra, está en la misma que Danna Paola. Y aquí la ubicación de Danna es la misma que Yatra", detalló graficando sus palabras con las publicaciones de los artistas.



Y como si fuera poco, Tini desde su cuenta de Twitter arrojó anoche una contundente frase en medio de todo esto: "Tu me dañaste el corazón y te escribí esta canción".