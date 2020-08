Sus ex, fotos hot y chats picantes: Las confesiones íntimas de Ale Maglietti

En abril de 2019, los cinco años de noviazgo de Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez llegaron a su final, dejando trucos los proyectos familiares. Desde entonces, la periodista y panelista de Bendita no volvió a presentar ante la prensa ningún nuevo amor.



En nota con Pampita, la conductora de Pampita Online ahondó en la intimidad de Ale en plena cuarentena por el coronavirus y Maglietti respondió todo sin ponerse colorada.



"En este tiempo, porque estás soltera, ¿apareció algún ex?", quiso saber Carolina. Y la panelista contestó, con picardía: "Aparecieron muchos ex, de hace mucho tiempo. Siempre reaccionando a alguna historia (de Instagram) con un corazancito o unos ojitos con corazones.. Era un 'Ay, ¿cómo andás, tanto tiempo?'. Me hacían la típica pregunta de cuarentena: '¿Cómo estás pasando la cuarentena?'. Y ¡mentira! Era para que vos le digas, querés.. Igual algunos ni están acá".



Escuchando con atención las jugosas declaraciones íntimas, Pampita retrucó, picante: "¿Con alguno la hubieras roto, si hubiera estado acá?". Pero Maglietti fue firme en su negativa: "No, prefiero romperla con alguien nuevo, por favor".



En esa línea, Pampita no dudó en preguntarle si usa la aplicación Sexting, para concretar algún encuentro hot virtual, y Alejandra Maglietti concluyó sobre el fogoso tema: "Alguna charla sí, pero es muy difícil mandar imagen, después uno se queda con un cargo de conciencia que no se te va de la cabeza. Y si lo hacen, chicas, sin cara y sin tatuaje identificatorio. Yo alguna vez mandé alguna fotito, en confianza, pero en cuarentena mandé cosas muy tranquilas, nada rara, nada que no se pueda publicar en Instagram". (Ciudad)