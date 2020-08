Placido Domingo: "Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva"

El tenor y director de orquesta español Placido Domingo se defendió de las acusaciones de abuso sexual y aseguró que "nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva" en una entrevista publicada en el diario italiano La Repubblica.



"El sufrimiento es enorme para todos nosotros. Siempre declaré mi alejamiento de los hechos, a veces con declaraciones cortas que han sido mal entendidas y consideradas admisiones de culpa. Es una situación terrible", expresó.



Tras haber contraído coronavirus en Acapulco (México), Domingo sostuvo que el proceso mediático "desestabilizó" a él y a toda su familia y le han hecho mucho más daño que el virus.



"Ahora solo puedo tomar conciencia de que no podré cantar en algunas partes del mundo como Estados Unidos y España y no por la decisión del público, que continúa incesantemente enviándome mensajes de solidaridad", se ufanó en la entrevista reproducida por la agencia española EFE.



"Si me hubiera dado cuenta de que había ofendido a alguien, especialmente a una mujer, habría intentado remediarlo instantáneamente", dijo y aseguró que la investigación realizada por la Ópera de Los Ángeles terminó sin nada real pero "esto ha sido ignorado por la prensa".



El músico admitió que fue muy doloroso ser excluido del Teatro de la Zarzuela de Madrid: "Respeto las instituciones, pero esta decisión se basa en un malentendido", insistió.



Domingo explicó que eligió dar entrevistas a los medios italianos porque "Italia está preparada a abrazarle de nuevo" ya celebró sus 50 años de carrera tanto en La Scala como en la Arena de Verona y hoy recibirá el Premio Austriaco de Teatro Musical 2020 en el aeropuerto WA Amadeus de Salzburgo como reconocimiento a su trayectoria profesional. (Télam)