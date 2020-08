Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo y luego redobló la apuesta

Viviana Canosa, protagonista de una serie de polémicas desde hace días, respondió a la última, cuando decidió tomar dióxido de cloro en pleno vivo de su programa "Nada Personal" y enfrentó a furiosas críticas con un descargo contundente. "Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él", afirmó la conductora.Viviana Canosa bebió al aire dióxido de cloro, una sustancia a la que se le adjudica supuestos beneficios para la lucha contra el coronavirus pero que es desaconsejada por la ANMAT. Inmediatamente un aluvión de críticas cayó sobre ella, como días atrás, cuando tuiteó "#AndreasKalcker. Yo tomo #CDS", refiriéndose al hombre, que se define como biofísico y promueve la ingesta del dióxido de cloro como cura del Covid-19 a pesar de haber sido calificado como fraudulento por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos."Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS", indicó la conductora al final de su emisión del miércoles, y segundos antes de un trago largo. "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago", sostuvo.Y continuó: "Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada. Estudien investiguen y no repitan sin argumentos. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él", afirmó la locutora, quien también ha estado compartiendo en sus redes videos y comentarios que adhieren a la teoría conspirativa -sin evidencia- que linkea a Bill Gates con el coronavirus, y que asegura que planea utilizar una la vacuna contra el Covid-19 para implantar microchips en millones de personas para controlar sus movimientos."Uso Barbijo, tapabocas, pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuando el río suena. . . Estudien, investiguen y no repitan", reiteró. "Y a los que agreden, mejor utilicen su tiempo investigando, estudiando! Muchas gracias!", agregó luego en su cuenta de Instagram.Por último, publicó el video que la muestra en su programa tomando el CDS con el fondo musical de La Botella de Mach & Daddy. "Sean felices!", escribió junto a la grabación.