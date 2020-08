Oreiro: "El coronavirus no nos afecta a todos de la misma manera"

Foto: Natalia Oreiro Crédito: Télam

La pandemia privó a Natalia Oreiro de estrenar tres filmes y grabar la serie "Santa Evita", además de impedirle realizar una gira de recitales por Rusia, pero la actriz y cantante que hoy estrenará por Netflix "Nasha Natasha", puntualiza que "el coronavirus afecta a todos, pero no es cierto que nos afecta a todos de la misma manera".



"Si el virus toca la puerta de mi casa yo no lo voy a dejar pasar porque tengo agua para lavarme las manos, porque tengo alcohol, conocimiento y tengo salud prepaga. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen esos recursos, no pueden quedarse en su casa y necesitan salir a trabajar o con los niños que necesitan ir a un lugar a comer porque no tienen alimentos en sus casas?", le dijo Oreiro a Télam.



En clave específicamente artística, la intérprete nacida hace 43 años en Montevideo, añade que "esto va a pasar, todo va a volver, pero hay muchas compañeras y compañeros que no tienen un subsidio ni la posibilidad de acceder a lo básico. No es nuestro caso, pero mucha gente está atravesando esa situación".



Pero, además, y como embajadora de Unicef, apunta que "tengo números diarios muy tristes de las que llamamos 'víctimas invisibles'. Se hace mucho foco en el adulto mayor, y está muy bien porque en términos médicos son los más afectados, pero después está la parte de los niños que iban a la escuela a estudiar pero también a comer, un lugar donde también se los contiene de la violencia intrafamiliar que está creciendo".



Télam: ¿Cómo afectó el aislamiento social a tu trabajo?



Natalia Oreiro: En lo personal tenía tres estrenos: en abril "La noche mágica", la ópera prima de Gastón Portal con Diego Peretti Esteban Bigliardi y Pablo Rago; "Reinas salvajes", de Matías Luchessi, que se estrenaba en mayo, con Mercedes Morán; y "Hoy se arregla el mundo", de Ariel Winograd, con Leonardo Sbaraglia este mes. Los tres proyectos, que están esperando a ver qué pasa. En mayo comenzaba a rodar "Santa Evita" pero finalmente se pasó a 2021. Tengo algunos proyectos de películas, quizás una a fin de año pero todo está supeditado a lo que pase en el mundo. También tenía una gira en abril por Rusia, con muchos conciertos. Estoy intentando ser optimista en cuanto a darnos cuenta lo que verdaderamente necesitamos, porque las personas que tenemos la posibilidad de consumir estamos destrozando el planeta.



T: Te preocupa lo ecológico...



NO: Se calcula que para el año 2050 en los océanos va a haber más plástico que peces si es que no revertimos el consumo de un solo uso. Es muy doloroso ver lo que está sucediendo en el Delta del Paraná con los incendios. Se necesita una ley de protección de los humedales.



T: ¿Y tu nueva experiencia en redes sociales?



NO: Es muy reciente. Durante muchos años sentí que no era un espacio para mí, principalmente porque sentía que mis trabajos hablaban por mi, que mis personajes lo hacían. Siempre cuidé mi intimidad, primero por respeto a mi pareja y a mi hijo. Era más que nada para luego poder desaparecer en la mirada del personaje, pero la pandemia hizo algo en mí, un click, y uno tiene que adaptarse a las tecnologías porque hoy con la imposibilidad de salir es una buena herramienta para comunicar.