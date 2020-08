La conductora televisiva Sol Pérez comparte videos y fotografías donde muestra su rutina de ejercicios junto a mensajes en donde aconseja a sus seguidores.Ayer, la ex chica del clima compartió un video donde se la ve, con un conjunto de color fucsia, levantando pesas, realizando lo que se conoce como sentadillas búlgaras. Junto a las imágenes, la rubia escribió un importante mensaje para sus fans."Nada es imposible, tu cabeza es tu mayor enemigo. Cuando me paro enfrente de la barra con 100 kilos pienso que no voy a poder, mi cabeza me traiciona. Vos podés hacer lo que quieras", remarcó con mayúsculas