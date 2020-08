Espectáculos

Jueves 6 de Agosto de 2020

Floppy Tesouro reveló su exótica experiencia íntima sobre una palmera

"Se me ocurrió a mí para cambiar un poco. Estuvo bien pero fue más divertido que otra cosa. Imaginate, te hacen subir, el tener que hacer equilibrio y no caerte. Que no te vean. Fue todo tremendo", detalló la modelo y actriz.