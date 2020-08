Al filo de la censura: Jésica Cirio posó totalmente desnuda en la bañera

Espectáculos Jésica Cirio sorprendió a sus seguidores con un video sensual en ropa interior

Desde que comenzó la cuarentena, Jésica Cirio no deja de hacer publicaciones en sus redes sociales, especialmente en Instagram donde tiene más de 2.4 millones de seguidores."Cuando empecé a entrenar hace muchos años atrás simplemente buscaba un objetivo estético; después de todo este tiempo me di cuenta de que no era necesario hacer esfuerzos a corto plazo, sino que era mejor mantener buenos hábitos por mucho tiempo", contó hace un tiempo atrás.En esta oportunidad deslumbró con un posteo de alto voltaje. La modelo levantó temperatura con una foto desde la bañadera de su casa. De espaldas a la cámara y sin ropa, Cirio mostró toda su belleza.