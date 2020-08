Noelia Marzol separada: "La cuarentena nos afecta a todos"

"La cuarentena nos afecta a todos, veremos qué pasa", con esas palabras Noelia Marzol confirmó una noticia inesperada para sus seguidores: se separó del futbolista Ramiro Arias.



Después de nueve meses de noviazgo, la bailarina habló con Ciudad Magazine y aclaró que el deportista ya se fue de su casa. Ahora está pasando la cuarentena en Rojas, pueblo donde vive su familia.



La artista de Sex no dio muchos detalles de la ruptura y hasta deslizó que las puertas no están del todo cerradas.



La noticia sorprendió a sus fanáticos, que seguían a diario las fotos y videos que Marzol compartía de la pareja. Cómplices, se grababan en todo tipo de situaciones caseras y ella siempre destacó la buena relación que tenían.



En ese sentido, Marzol había contado que al poco tiempo de conocerse habían decidido convivir. "La verdad es que con Rami convivimos casi desde el primer día que nos conocimos. Es insólito pero real. La convivencia no estaba blanqueada, pero al mes que Rami empezó a quedarse todos los días en mi casa le dije 'traete las cosas, ya fue'. Y estamos bajo el mismo techo hace unos seis meses ya", detalló apenas comenzó el aislamiento obligatorio por el coronavirus.