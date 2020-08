Habló Flor Parise, la supuesta "novia" de Karina Jelinek

Días atrás, Yanina Latorre sorprendió con una información que tenía como protagonista a Karina Jelinek. La panelista televisiva contó que la ex de Fariña estaría en pareja con una mujer.Con el correr de las horas fue más lo que se pudo saber de ella y se trataría de una modelo, y amiga íntima de la morocha, llamada Florencia Parise, separada y madre de un nene de 7 años. Las chicas tienen una larga amistad, viajes y trabajo en común. De hecho, Flor sería quien le lleva la agenda y cierra algunas cuestiones laborales a Jelinek.Después que los medios se hicieran eco de esta supuesta relación, Paparazzi se contactó con Parise, la supuesta nueva pareja de Karina Olga. La ex modelo dejó en claro que no quiere hablar del tema y que opta porque transcurra el tiempo, ya que desea resguardar a su familia."Prefiero no contestar nada, por mi nene y el papá, que quedaron muy expuestos", dijo."Prefiero no contestar nada porque no quiero que siga saliendo nada por ningún lado. Más que nada por mi nene, las mamás del colegio y el papá. Ellos quedaron muy expuestos y prefiero no opinar ni responder", se limitó a explicar la morocha sobre el motivo de su silencio."No tengo idea porque Yanina dijo eso, no sé dónde sacó esas mentiras", lanzó la modelo contra Latorre.En relación con las declaraciones de Yanina Latorre, Florencia solo exteriorizó: "A Yanina no la conozco, ni me conoce a mí. No tengo idea por qué lo dijo. Encima tiene buena onda ella con Kari, así que no sé quién le pudo haber dicho eso o de dónde sacó esas mentiras".Por último, sobre la versión de que vivirían juntas con Karina Olga, Parise fue contundente: "No, todo mentiras. Lo voy a dejar pasar para evitar seguir apareciendo por todos lados porque es un garrón. Más que nada por mi familia".