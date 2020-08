Jésica Cirio sorprendió a sus seguidores con un video sensual en ropa interior. La conductora contó que está feliz con los resultados del estilo de vida saludable que eligió y le dio algunos tips a los usuarios.Frente a un espejo, vestida con un top deportivo negro y una diminuta prenda íntima a juego, Cirio lució su cuerpo tonificado por el ejercicio."Es viernes, ya entrené, me bañé y ahora toca descansar porque mañana doy clase por Zoom. El descanso es una parte importante de mi rutina, ya que el cuerpo se prepara para seguir rindiendo", escribió en su cuenta de Instagram como epígrafe del clip.Además de su faceta como conductora en La Peña de Morfi (Telefe), Cirio no dejó atrás su estilo de vida fitness, y su pasión por el baile. Por eso, ahora también da clases de zumba virtuales para sus seguidores."Cuando empecé a entrenar hace muchos años atrás simplemente buscaba un objetivo estético; después de todo este tiempo me di cuenta de que no era necesario hacer esfuerzos a corto plazo, sino que era mejor mantener buenos hábitos por mucho tiempo", contó en otro posteo.La madre de Chloe - fruto de su relación con Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora- aseguró que su rutina de entrenamiento combina el fortalecimiento de la masa muscular, y las coreografías aeróbicas."Para llevar adelante un estilo de vida sano por tanto tiempo es importante conocer tu cuerpo y alimentarte bien, por eso es importante armarse un plan nutricional con un profesional", cerró.