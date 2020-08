¿Relleno?: Hernán Drago reveló el "secreto" de las publicidades de calzoncillos

Si bien su carrera en las pasarelas y en los medios comenzó hace varios años, este es sin dudas el año de su consagración. No solo se luce como panelista en Pampita Online sino que gracias a su simpatía y desenfado se convirtió en una de las piezas fundamentales de Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de eltrece. Por eso, su nombre es tendencia noche tras noche en las redes sociales, donde miles de personas festejan sus ocurrencias y suspiran por él. El sábado, entrevistado por Catalina Dlugi, Hernán Drago se atrevió a revelar uno de los secretos mejor guardados de las publicidades de ropa interior masculina.En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, Drago explicó: "Trabajé muchos años en el exterior haciendo publicidades de calzoncillos.".Además, el modelo y conductor recordó haber sufrido bullying en su adolescencia por exceso de peso, y aclaró que con la transformación de su cuerpo jamás se creyó que era "un Dios". "Hice muy rápido la transición entre bajar 20 kilos de más y empezar a trabajar como modelo. Fue una etapa conflictiva para mí, pero siempre intenté ver la vida de manera positiva. Una vez que me empezó a ir bien en el mundo de la moda, tuve muchos cables a tierra; la familia, la naturaleza, la montaña, los amigos y mucha terapia. Solo me sentía un dios cuando se prendía la cámara, ahí pensaba: 'Soy yo lo que estás buscando para tu marca"", rememoró."Deberíamos aprender a respetar a las personas con sobrepeso. Hay un doble discurso: soy el mismo Hernán que cuando tenía 20 kilos de más y la gente me trata distinto", aseguró. Y en relación a cuánto lo representa su carrera en las pasarelas y en las publicidades, expresó: "El modelaje es mi herramienta de trabajo pero no tiene que ver con lo que soy por dentro, pero la gente te prejuzga. Es muy profundo".Con respecto a cuál de los dos ciclos en los que trabaja actualmente se siente más cómodo, explicó: "Son dos cosas distintas y en las dos me divierto. Con Pampita analizamos noticias y en Bienvenidos a bordo encontramos una dinámica con Guido en la que los dos nos sentimos cómodos".Luego de que Drago contara sobre la repercusión que tiene su participación en las redes, Dlugi, entonces quiso saber cuál es el piropo que más lo sorprendió. "Me asombra la creatividad de la gente, me dicen: 'Estás más fuerte que patada de allanamiento', o 'Estás más fuerte que televisión de geriátrico'. El otro día subí una foto de una campaña de ropa interior de la que soy la cara y una señora me escribió: "Te lo saco con los dientes". Mi hija de 15 años vio ese comentario y le respondió "¡Qué bonito, señora!", reveló.