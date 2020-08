Juanita Viale recordó el violento intento que robo que sufrió con sus tres hijos

Juanita Viale recordó y describió el episodio violento que padeció, con sus tres hijos en el auto y en el que los delincuentes la amenazaron con matarla.En el contexto de la mesa de Mirtha Legrand, del sábado a la noche, la actriz se sumó al debate de la ola de asaltos y contó su experiencia personal. "A mí me pasó en Dorrego y Libertador. Estaba frenada, con un auto que me habían prestado, no tenía vidrios negros, a mí los vidrios negros me dan como protección, y estaba con mis tres hijos. Silvestre adelante, Ambar y Alí atrás. Tenía el vidrio así abierto", empezó en el relato.En cuanto se sumergió en los detalles, Juanita recordó que varias circunstancias la alertaron. "Ese semáforo lo conozco de memoria, sé los que están, el que te pide plata, el que no, pero vi a dos que no había visto nunca. Y se separan. Uno va al auto de al lado y el otro acá", continuó."Uno de los ladrones dijo "quemala", ahí se me congeló el cuerpo", contó Juanita.

Respecto a los pensamientos en esos segundos, la conductora confesó: "Yo me puse a mirar para adelante y metí el celular abajo de mi pierna. Empecé a pensar todas las posibilidades que tenía para salir de esa situación. Que era: poner primera en un auto manual, todo en milisegundos".Lamentablemente, lo peor estaba al caer y los malvivientes la abordaron en el automóvil. "Dame todo lo que tenés y yo no podía reaccionar. Vino el otro y le dice que yo no le quería dar nada. A mí se me congeló el cuerpo", narró."Yo le grité '¿qué dijiste?', no pensé en lo que hice, pero por suerte se fueron", detalló Viale.Dentro de ese entorno, con todo lo que está en juego, Juanita tuvo una reacción, que muchas veces no se aconseja y así lo describió: "Y ahí le grité: '¿Qué dijiste?'. No sé si fue mi cara y me dijo'no, es una joda'. Me enojé tanto, no sé si era verdad o mentira pero no me gustó nada la situación, mis hijos lloraban, era caótico, pero me bajé del auto y los pibes se fueron, tuve suerte. Nunca pensé lo que hice".Para concluir, la artista reconoció que todo pudo haber salido muy mal, por eso exteriorizó: "Mirá si yo lo atropellaba con el auto, para defender a mis tres hijos. No sabía bien qué hacer, mirá si accionaba".