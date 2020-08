Mica Vázquez embarazada: "A veces la vida te sorprende con otra vida"

Mica Vázquez anunció que está embarazada de Gerónimo Klein, su actual pareja, a través de un posteo en su cuenta de Instagram."A veces la vida te sorprende con otra vida!!! Felicidad extrema", expresó Mica en un posteo donde se la ve mostrando su incipiente panza junto a su novio.Enseguida las redes explotaron con la noticia, y en pocos minutos el posteo cosechó miles de "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores, entre ellos muchas figuras del medio como Gianinna Maradona, Delfina Chaves, Cande Ruggeri, Julieta Nair Calvo, Yoyi Francella, Fede Bal, Oriana Sabatini, Jujuy Jiménez y Cande Molfese, entre otras tantas.Mica Vázquez se casó con Federico Larroca y a los dos años de matrimonio, se divorció. Pero también a los dos meses de su separación, se dio una oportunidad y encontró en Gerónimo Klein, su nueva pareja, un motivo más para confiar en el amor."Conocí a Gero al mes y medio de haberme separado a través de una amiga. Yo estaba separada desde hacía poco, pero mi relación con mi exmarido venía hablada de que ya estaba y por suerte mi ex está bien. Eso me alegra un montón porque al principio una siente culpa, se machaca al pensar que estuvo años con una persona, con la que apostó y se casó, pero no pasa nada", reveló Mica en una entrevista con Mitre Live.Gerónimo es profesor de surf y estudiante del profesorado de yoga además de gestionar una empresa familiar. Luego reveló el apoyo que recibió de su amigo Federico Bal con quien compartió temporada de teatro en Mar del Plata: "Cuando conocí a Gero estaba súper disponible para ver qué me pasaba pese a que sentía culpa. Estuvimos saliendo un poco en noviembre y diciembre. Pero después yo me fui a Mar del Plata, donde él surfea y tiene un montón de amigos allá, empezó a viajar los fines de semana, hasta que casi venía todos los fines de semana del verano de viernes a domingo, y a la vez yo venía los miércoles libres a capital con Fede Bal en el auto y nos volvíamos el jueves"."Todo fue cada vez más intenso y lindo, y cuando empezó la cuarentena fue preguntarnos si pasarla juntos o no. Y todo se intensificó mucho más porque cuatro meses de cuarentena son como tres años de noviazgo, uno se conoce mucho más. Estoy muy feliz", continuó Mica.Cuando fue consultada sobre las cosas que más destaca de su pareja, Mica afirmó: "Gero es lo más. Es un seductor nato, pero además es hombre, chongo, empresario en el sentido que trabaja y maneja una empresa, todo el tiempo quiere innovar. Tiene un montón de proyectos personales y profesionales. Es una persona que valora, cuida y respeta mucho a la mujer, tiene muchos amigos y una familia hermosa. Él es hermoso, tiene buen cuerpo. Lo veo más lindo ahora que cuando lo conocí porque en ese momento yo estaba muy mental. Me deslumbró, me enamoró y siento que me enamoro cada día más".Por último, Mica habló del cuidado que tuvo a la hora de comenzar una nueva relación: "Yo quería ser madre, formar una familia. La vida es perfecta y hace que las cosas sean como tienen que ser. él también venía de una separación. Fuimos muy cautelosos y yo no quería ir a comer a un lugar público porque no quería que me vean. Tampoco quise blanquear antes a Gero por cuidado a Fede, mi exmarido".