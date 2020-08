Ingrid Grudke: "Estoy en pareja y muy bien"

A días del estreno de su primer protagónico dramático en el cine, que por la pandemia se puede ver vía online, la modelo Ingrid Grudke se mostró muy contenta por su desarrollo actoral: "Es mi primer protagónico. Estoy feliz por el estreno de 'Alma Pura'".



Así lo manifestó este domingo por la tarde en " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde además hizo referencia a su presente amoroso con el empresario marplatense Martín Colantonio. Al respecto advirtió: "Estoy muy bien, hace dos años que estoy en pareja. Esta cuarentena nos obligó a convivir. Muy sólida la pareja".



"Él se vino para acá, por su trabajo tiene permiso para moverse. Antes iba más a Mar del Plata por su trabajo, pero es probar", comentó.



A su vez le preguntaron por la pícara pregunta de Pampita en su ciclo televisivo, donde ahondó sobre el rumor de romance con Roberto García Moritán. "Hemos compartido muchos momentos con Pampita, pero no me cayó mal la pregunta. Ella sabía que no es cierto, por eso me lo preguntó. No sé de dónde salió ese rumor, no lo conozco", reconoció.



Consultada por su pasado amoroso con Cristóbal López, la modelo de 44 años se mostró reacia a contestar, aunque de manera elegante disparó: "Estoy en pareja y estoy muy bien. Todo lo que mostré siempre fue con mi trabajo. Tengo muchas cosas pero me las guardo para mí. Me gusta que destaquen lo que hice, lo que soy".



Por último, habló sobre la posibilidad de formar una familia. Sin descartarlo, Ingrid concluyó: "Nunca tuve el deseo de ser mamá. Hoy lo puedo decir más libremente".

Fuente: Diario Show