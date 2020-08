Ivana Nadal habló de su "despertar espiritual": porqué cree en la reencarnación

Antes de una charla de 20 minutos sobre su "despertar espiritual", la modelo advirtió a sus seguidores: "Yo te doy herramientas para que estés más contenta o contento, si querés seguir haciendo tu vida como lo venís haciendo o sentís que este video te puede llegar a molestar, podés dejar de seguirme". A continuación, se explayó sobre su forma de ver la vida y la muerte, y habló de cómo cambió la relación con su cuerpo."Hoy les quiero hablar de cómo fue mi despertar, algo que me cuestioné un montón, un cuestionamiento desde el lado pensante de nuestra cabeza", explicó. Así, Nadal señaló que los cambios empezaron en diciembre y se profundizaron durante la cuarentena. "Soy otra persona", aseguró.Su "despertar", según contó, vino de la mano de Lucas, un amigo suyo que le prestó el libro de un psiquiatra que utiliza la "terapia de regresión". "El alma viaja de vida en vida, de envase en envase, de cuerpo en cuerpo", dijo Nadal para resumir la idea central de la obra de Brian Weiss. El libro, llamado Muchas vidas, muchos maestros, la introdujo en una nueva forma de mirar la realidad."Sentí hermoso pensar que había otras creencias posibles con las que me identificaba más, algo que no fuera que cuando nos morimos todo queda en la nada", apreció. "Todo se guarda en nuestra alma, en nuestras experiencias de amor. También se guarda el odio porque cada mensaje negativo que entra en nuestra vida se instala", añadió.Por último, la influencer habló de la relación con su cuerpo y sostuvo: "Yo arruiné un poco el cuerpo que hoy sané, lo arruiné dándole comida que tapaba emociones, entrenando hasta lesionarme, apretándome la celulitis", lanzó. En ese sentido, explicó que se "castigaba" cuando comía algo "pesado" y que, "incluso estando delgada no lo disfrutaba".