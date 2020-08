La China Suárez compartió una foto del paseo de Amancio junto a sus hermanas

Recién instalado en su hogar, Amancio comenzó a adaptarse a la rutina familiar. El segundo hijo de Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña nació en la noche del martes y su mamá, plena de felicidad, le dio la bienvenida en las redes sociales a las pocas horas. "Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Y arrobó al chileno, asegurando que se trataba de "otro milagro de vida".



A partir de ese momento, los más de 4,6 millones de seguidores de la ex protagonista de ATAV estuvieron al pendiente de sus cuentas, deseosos de conocer al pequeño. Y las primeras fotos no tardaron en llegar. El jueves, la actriz publicó una imagen en la que se la veía junto a Vicuña y al bebé. "Exploto de felicidad", expresó entonces junto al posteo.



En la tarde del viernes, en tanto, la China decidió publicar una foto característica, en la que solo se ven los piecitos de su hijo. Y aprovechó para destacar la labor de todos los profesionales que la habían atendido en este momento tan especial. "Cómo agradecer cuando te sentís tan cuidada, confiada, protegida en las mujeres manos", comenzó diciendo la actriz.



Suárez ya es mamá de Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia, fruto de su actual pareja. Y, por lo visto, siempre dio a luz con el mismo grupo de médicos. "Tercer nacimiento, mismo equipo, no los cambio por nada. ¿Saben lo importante que es sentirse escuchada? ¿Tener un parto o cesárea respetuosos?", remarcó agradeciendo al obstetra Enrique Rauch, a la partera Mónica Juárez, a la obstetra ayudante Paula Zawadski, a la anestesióloga Érica Aguerregohen y a todas las enfermeras, camilleros y camaretas que la atendieron en el Sanatorio Los Arcos de Palermo, donde se internó el mismo martes para recibir a su hijo.



Pero lo cierto es que Amancio ya está en casa. Y por eso, horas más tarde la China decidió subir a sus stories una postal que grafica, exactamente, lo que es su vida hoy. En ella se puede ver a sus dos hijas mayores paseando el chochecito del bebé recién nacido.



Cabe recordar que, hace apenas unas semanas, la actriz había compartido las diferentes reacciones de sus hijas frente a la inminente llegada de su hermanito. Según confesó La China en ese momento, Magnolia, la más chica, se había puesto un poco celosa. En tanto Rufina, la mayor, hasta se había ocupado de escribirle una cartita al bebé que decía: "Felis nasimiento. Te amo" (sic).



Sin embargo, apenas Amancio llego al hogar, las dos niñas actuaron de la misma manera, colmando de amor al pequeño y a su madre. El bebé, además, tiene otros tres hermanos, fruto de la relación de Vicuña con Carolina Pampita Ardohain, que son Bautista, Benicio y Beltrán. De manera que al pequeño nunca le faltarán mimos y abrazos.



Por su parte, apenas nació su bebé, el actor chileno escribió en su cuenta de Twitter: "Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne.

Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más". Y luego compartió la primera foto en la que se lo veía embobado, con el pequeño en brazos.



Teleshow.