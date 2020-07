Cambió su look y hubo quienes la criticaron: "Qué te hicieron en el pelo"

Ailén Bechara aprovechó que en Buenos Aires abrieron las peluquerías después de cuatro meses y cambió su look. La modelo pasó a un rubio más claro y un flequillo innovador."Qué lindo volver a que te hagan color, te peinen, te mimen la cabeza y te dejen el pelo son?ado! Quiero levantarme asi? todos los di?as!. Haci?a meses que no me haci?a ni la planchita!", escribió Ailén.Algunos de seguidores aprobaron el cambio. "Hermosa", "Diosa", Sos una bomba", fueron algunos de los comentarios a favor. Evangelina Anderson quedó encantada: "Me encanta el nuevo look. Amo el fleco", la elogió.Sin embargo, otros criticaron el nuevo look. "Para mí no va con tu color de piel, quizás un rubio más apagado. . . besos diosa", "Noo que te hicieron en el pelo", le escribieron sus fans.