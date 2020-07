Silvina Luna contó por qué le da vergüenza utilizar aplicaciones de citas

Las aplicaciones de citas son un furor en todo el mundo y la Argentina no es una excepción, aunque algunos famosos no las recomiendan por diversas causas. En Pampita Online, Silvina Luna confesó que no las usa porque le da vergüenza exponerse siendo tan conocida.Carolina Haldemann propuso un debate para que su compañera de panel hable del tema. "Silvina está muy inmersa con esto de las aplicaciones de citas. A mí me encantó cuando Viviana Saccone dijo que 'si es para tener un encuentro, bienvenido sea'", comentó la panelista. "No, acá es como que al ser conocida me da un poco de vergüenza exponerme", explicó la modelo.De todas maneras, Silvina dejó bien en claro podría darle una oportunidad a ese método. "Afuera (por el exterior del país), uno está como con más tiempo libre para conocer a alguien y me hubiera animado, pero no lo hice. Pienso que es una buena opción. Cada vez es más difícil encontrar o conocerte con personas. En otros países es súper normal y hay hasta gente que se casa y tienen relaciones súper estables""¡Tengo dos amigas que sacaron a sus amigos de Happn. Capaz que a Silvina no le escriben porque no le creen que sea ella. Darío Lopilato se tuvo que bajar de Tinder porque le decían "mentira, vos no sos"", cerró Haldemann.