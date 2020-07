Topa contó cómo y por qué eligió el nombre Mitai para su hija

A Diego Topa (42) no le cabe tanta felicidad en el alma. Desde que se convirtió en padre, hace seis meses, ese es su estado natural. Instalado en Miami, donde viajó con su pareja para recibir a Mitai, la nena que nació a través de una subrogación de vientre, habló de la experiencia de ser padre."Mitai es lo más importante que me ha pasado en la vida. Es una bendición enorme a la vida y al amor. Es maravilloso lo que transmite un hijo", le dijo a Mitre Live."Yo podía entender lo que le pasaba a la familia, a los más chiquitos cuando venían al teatro pero una cosa es verlos y otra sentirlo. Hoy los comprendo mucho más y entiendo ese amor incondicional", amplió. "El no dormir y todo lo que te dicen. Es una sensación única, no se puede transmitir. Es real. No hay manera para medir tanto amor", siguió emocionado.Además, reveló como fue que eligieron aquel original nombre par a la niña. "Viene del guaraní, de la lengua de los Qom", explicó. "Es Mitaí, como si tuviera un acento en la i final y significa 'niño' en general. A los chicos se les dice 'Mitai'", añadió."Elegimos ese nombre porque nos gustó después de un show de (la artistas) Charo Bogarín. Es un espectáculo para los más chiquitos. Cantaba tantas canciones del mundo infantil y se englobaba en Mitai", reveló. "Su nombre también nos eligió. Cada día me gusta más su nombre", reflexionó.También, el conductor de Disney Junior aseguró que la pequeña Mitai es su fan número 1. "Ya es fanática mía. Mueve los brazos, baila y canta", dijo."Ya es fana mía. Le canta la música y bailar. Se nota que tiene algo. Muero de ganas de hacer un show con ella mirándome""Le encantan las canciones. Se nota que tiene algo musical. Va a estar empapada de música. Me imagino lo que va a ser el primer día que pueda hacer un show con público y que ella esté mirándome", comentó."Es una emoción muy grande y una sensación maravillosa de ebullición de amor que me muero de ganas de que llegue ese momento", finalizó.