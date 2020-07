Verónica Varano se separó tras 12 años de matrimonio

En el programa del Run Run del Espectáculo confirmaron que Verónica Varano y Martín Lombardero se separaron, en plena cuarentena, tras 12 años de matrimonio.



"Estamos ante el fin de una pareja. No es una crisis, es una separación de hecho. Cada uno vive en su domicilio particular", habían dicho los conductores en el inicio del programa en Crónica, en forma de enigmático. "Hasta hace poco tenían la libreta roja en el cajón. Estaban casados legalmente", agregaron.



Luego, revelaron que la pareja de la que hablaban era la de Verónica Varano y Martín "El Chino" Lombardero, un reconocido cardiólogo con el que formó una familia ensamblada. "Se terminó el amor", aseguró el periodista sobre la relación del cardiólogo y exrugbier, de 57 años, y la conductora, de 54 años, quien confirmó la información.



Además, contaron que la separación fue en buenos términos, y aseguraron que no hay terceros en discordia.



La ahora expareja se había conocido en una cita a ciegas que habían organizado.

Verónica Varano, quien actualmente dicta conferencias, cursos y capacitaciones para mujeres sobre motivación, estética y superación, tiene tres hijos de su relación con el empresario Fernando Elsztain: Nicolás, Arturo y María. Mientras que Martín Lombardero es padre de Ignacio y Francisco, de su relación anterior.

