"Veo a mi hijo por una ventana porque suponemos que tiene Covid-19"

Maju Lozano se abrió a hablar por primera vez de su preocupación porque su exmarido, Julián Vardé, había dado positivo de coronavirus y permanece aislado con Joaquín (9), su hijo en común, también sospechado de tener la enfermedad.



"Me mudé ayer, porque las mudanzas se autorizaron. Por eso hemos trasladado a mi familia, a quien amo con locura", empezó diciendo.



"Mi hijo está en cuarentena porque su papá tiene Covid-19 y suponemos que Joaquín también. No hubiera venido a trabajar teniendo a mi hijo enfermo, pero me debo a mi trabajo", contó.



"El viernes me quedé en el canal para darle una nota al programa de Roccasalvo, aun pudiendo ir a ver mi hijo desde la ventana, que es desde donde se puede ver a alguien cuando da positivo de Covid-19", aseguró Maju Lozano, sobre el aislamiento que mantiene su hijo junto a su papá.

Fuente: Ciudad