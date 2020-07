Murió "La Floppy", asistente y amiga de Lizy Tagliani

Floppy Cucu, conocida simplemente como La Floppy, la mano derecha de Lizy Tagliani, murió anoche en la Clínica Suizo Argentina. Si bien en un principio circuló la versión que indicaba que la triste noticia se debía al coronavirus, no es así: ella había estado contagiada pero, al igual que su gran amiga, le habían dado el alta. Según trascendió, el motivo del deceso se debe a complicaciones en su salud por una leucemia recientemente diagnosticada.



"Perdón, pero no tengo fuerzas para contar... solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una hermana que me dio la vida. Te adoro hasta pronto @fabianpeloc2012?, escribió la humorista en su cuenta oficial de Twitter, muy dolida por la partida de quien fue una importante persona en su vida que la acompañó en buenos y malos momentos.



"Hace un tiempo conocí una persona maravillosa, ya les contaré más.... solo quiero decirles que hoy partió", publicó la conductora en sus redes sociales. Todo ocurrió muy rápido y su círculo íntimo se encargó de que su delicado estado no trascendiera. De hecho, al despedirla, Lizy Tagliani reveló: "Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia, teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reíamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir".



"Gracias por tanto cariño, mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacia, sustos y demás jaja. Siempre en mi corazón, en mi vida, amigas, familia, una gran compañera... hasta pronto", se despidió Lizy.



Antes de que sucediera la triste noticia, la conductora había apelado al amor de sus seguidores en su cuenta en Instagram y Twitter para solicitarles un favor muy especial: "Solo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego".

Fuente: Teleshow