Laurita Fernández reveló si trabajaría de nuevo con Nicolás Cabré

Laurita Fernández se refirió a sus exparejas. "Yo me llevo bien con todos los que salí", expresó. Y se mostró feliz por Federico Bal, quien se curó de cáncer y no deberá ser operado.



Cuando le consultaron si volvería a trabajar con Nicolás Cabré, su último ex, se la jugó y remarcó que no tendría problema. "Yo re volvería a trabajar con él. Nos llevamos bárbaro trabajando y aprendí mucho de él, sin dudas volvería porque además terminamos bien".



En la misma línea, reflexionó sobre qué despertó en ella su romance con Nicolás. "Me costaba mucho imaginarme en una relación a largo plazo y fue la primera vez que siento el deseo de ser madre, fue algo que él me despertó y en mí se mantiene, ese deseo de tener el día de mañana mi propia familia", afirmó.



Antes de cerrar, subrayó que se siente más "positiva" que hace un mes atrás que que no está "negada" a conocer a alguien.

Fuente: Ciudad