Yanina Latorre reveló su fantasía íntima con una infernal y muy conocida morocha

Yanina Latorre siempre suele sorprender al panel de angelitas y a los televidentes por los mensajes que lanza al aire sin tapujos. En esta oportunidad, no fue diferente. Fiel a su estilo, luego de exponer que Karina Jelinek estaría en una relación formal con una mujer, la panelista abrió el paraguas de sus fantasías hot y lanzó polémicas confesiones al aire, de las que luego se disculpó por su familia mirándola.Tras detallar que la modelo habría iniciado, según le indicaron cuatro fuentes cercanas, la relación con Florencia Parise una de sus íntimas amigas en el marco de un trío (dado que estaba casada y tiene un hijo de 6 años), Latorre se confesó sin filtro en pleno vivo frente a sus compañeras y el conductor, Ángel de Brito. "Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar. Yo la llevaría. Lo único que no me separo y me quedo con vos", comenzó polémica dejando sorprendidos a sus colegas del piso."Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas. Nunca hice un trío, pero es una fantasía cada vez más recurrente", confesó la panelista, aunque detalló: "Mi plan es el siguiente, no lo haría en Argentina, lo haría afuera con alguien de otro país. No con Karina. Una noche salgo, me levanto a una y la llevo al hotel", en referencia a futuros viajes con Diego.Luego de caer en la cuenta de que había lanzado muchos mensajes picantes al aire sobre sus deseos picantes para la pareja, se disculpó al aire por su hija adolescente Lola que la estaba bancando desde su casa, como todas las mañanas. "Pobre Lola que está mirando. Y dora también. Bueno, Lola, mamá se quiere divertir, me quedan pocos años. Hay una edad en la que ya no te da la cadera para hacer un trío", cerró Latorre entre risas, provocando que Karina Iavícoli diga entre risas: "Por dios me vino una imagen tremenda".