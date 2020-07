Tini reconoció que la cuarentena influyó en su ruptura con Yatra

Tini Stoessel y Sebastián Yatra rompieron su relación en pleno estallido de la pandemia de coronavirus. En una entrevista con la revista Gente, la cantante se refirió a cómo los afectó ese distanciamiento geográfico en el momento en el que atravesaban una crisis. La joven contó que, hasta febrero, había estado en Europa y en marzo, después de cerrar la gira en la Argentina, suspendida por el aislamiento, iban a irse por casi tres meses a grabar una serie juntos.



"Hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja", dijo Tini. Y siguió: "Pero la cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí".



"La distancia jamás ayuda: había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos la chance", señaló. Y añadió que, dadas las circunstancias, los dos consideraron que "lo más sano" era cortar y entender que ese era un momento para "aferrarse a sus familias".



A la hora de hacer un balance y pensar en lo positivo de su vínculo con Yatra, la diva pop destacó que con él aprendió sobre "la importancia de la compañía y la complicidad".

"Encontrar a una persona con una forma de vida similar a la mía me hizo sentir cómoda, liviana. Fue no tener que explicar nada: ni de qué va una gira, ni los tiempos que lleva la promoción, por qué tantas conferencias de prensa..", explicó.



Y concluyó: "Es muy difícil, no imposible, compatibilizar la vida con alguien que no pertenece a este micromundo".